Advertising

avespartacus : RT @MediasetTgcom24: 'Vietato stare con chi si veste da prostituta':polemiche nel Milanese #cassinade'pecchi - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: 'Vietato stare con chi si veste da prostituta':polemiche nel Milanese #cassinade'pecchi - bbeghella : RT @MediasetTgcom24: 'Vietato stare con chi si veste da prostituta':polemiche nel Milanese #cassinade'pecchi - gatasch : @MediasetTgcom24 Conosco persone a cui sarebbe vietato stare con la propria fidanzata. - MediasetTgcom24 : 'Vietato stare con chi si veste da prostituta':polemiche nel Milanese #cassinade'pecchi -

Ultime Notizie dalla rete : Vietato stare

TGCOM

Nel testo infatti, oltre a essere'intrattenersi con soggetti che esercitino meretricio su strada', si fa riferimento a chi 'per atteggiamento, abbigliamento, modalità comportamentali ' ...Poi - ha spiegato Mancuso - credo che nelle scuole bisogna andare, ma vorrei che fosse... "Chi non la pensa come voi devezitto. Questo è quello che accade. Sono fiera di aver organizzato ...E' polemica a Cassina de' Pecchi, un comune alle porte di Milano, per il nuovo regolamento di polizia municipale che mira a contrastare la prostistuzione. Nel testo infatti, come riporta "Il Giorno", ...In via Marco Antonio Colonna lo scontro tra chi vuole parcheggiare e chi difende i marciapiedi. Insulti alla polizia locale e nel parapiglia una vigilessa cade a terra. Monta la polemica al Portello ...