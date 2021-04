VIDEO Marquinhos segna per il Psg | la moglie colta alla sprovvista si scatena

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Psg ha perso con il Manchester City. Il golto dai francesi porta la firma di, capitano della squadra di Parigi. Ecco come ha esultato laa casa, presa totalmente

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Marquinhos

Le reti di de Bruyne e Mahrez nel secondo tempo ribaltano un risultato sbloccato dopo 15 nel primo tempo dacon un colpo di testa da calcio d'angolo. Nella ripresa, l'ex Chelsea firma il ...... Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251), oppure anche in diretta streamingtramite il ... Varane manca il koDI TESTA! Dopo 2 subito squillo per Neymar che riceve palla da Mbappé ma ...Il Psg ha perso con il Manchester City. Il gol segnato dai francesi porta la firma di Marquinhos, capitano della squadra di Parigi. Ecco come ha esultato la moglie a casa, presa totalmente alla sprovv ...Un grande passo verso la finale. Il Manchester City rimonta il PSG e centra una vittoria esterna di enorme importanze nell'andata della semifinale di Champions League. Al Parco dei Principi il primo t ...