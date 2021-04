Video Grillo, ora parlano i genitori della ragazza: “Falsità che aggiungono dolore al dolore” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fino a ora non avevano parlato un granché. Ora però, dopo le polemiche che il Video di Beppe Grillo ha suscitato, parlano i genitori della ragazza presunta vittima di Ciro Grillo e altri tre ragazzi. E lo fanno tramite il loro avvocato Giulia Bongiorno. È uno sfogo, raccolto dall’Adnkronos della madre e del padre della giovane, che ha denunciato Ciro Grillo (il figlio del comico) e altri tre ragazzi per violenza sessuale. Hanno detto: “Non è facile rimanere in silenzio davanti alle Falsità che si continuano a scrivere e a dire sul conto di nostra figlia, aggiungendo dolore al dolore: il nostro e il suo. D’altro canto, sarebbe fin ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fino a ora non avevano parlato un granché. Ora però, dopo le polemiche che ildi Beppeha suscitato,presunta vittima di Ciroe altri tre ragazzi. E lo fanno tramite il loro avvocato Giulia Bongiorno. È uno sfogo, raccolto dall’Adnkronosmadre e del padregiovane, che ha denunciato Ciro(il figlio del comico) e altri tre ragazzi per violenza sessuale. Hanno detto: “Non è facile rimanere in silenzio davanti alleche si continuano a scrivere e a dire sul conto di nostra figlia, aggiungendoal: il nostro e il suo. D’altro canto, sarebbe fin ...

