VIDEO Bayern Monaco-Olimpia Milano | highlights e sintesi della partita Vincono i bavaresi | continua il quarto di Eurolega

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il, con un’eccellente prova di Vladimir Lucic (27 punti e 11/12 in lunetta), allunga la serie di quarti di finale contro l’. 85-79 il punteggio finale in favore degli uomini di Andrea Trinchieri, dei quali il serbo è praticamente one man show. Per l’inutili, oggi, i 18 di Malcolm Delaney, e soprattutto fatale l’impatto difensivo messo in più di un’occasione dai, davvero in ottima forma questa sera dopo il quasi colpo di gara-1 e le conseguenze soprattutto psicologiche di gara-2. Importante anche il dato a rimbalzo, 32-24 a favore del, che però ha dovuto gestire un finale in cuinon ha mai realmente mollato. Restano così tre su quattro le serie ancora attive in. Venerdì ...