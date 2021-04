Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 aprile 2021)DEL 28 APRILEORE 08:05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SIAMO IN CODA PER UNA MANIFESTAZIONE TRA TIBURTINA E ANAGNINA. IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA PRENESTINA E A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONESULLAFIUMICINO CODE PER LAVORI IN DIREZIONE RACCORDO. RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PUNTI VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA CODE DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE sempre in direzione ...