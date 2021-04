Via alla vaccinazione di massa a Procida: “Entro sabato tutti vaccinati” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Oggi inizia la vaccinazione di massa a Procida con i primi 800 convocati, al fine di farla diventare la prima isola italiana covid free: lo ha annunciato il sindaco Dino Ambrosino. Alle ore 08:00 si sono aperte le porte dell’hub vaccinale allestito nella sede del Comune, e chiuderanno alle 20:00. Avendo i Procidani terminato le vaccinazioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Oggi inizia ladicon i primi 800 convocati, al fine di farla diventare la prima isola italiana covid free: lo ha annunciato il sindaco Dino Ambrosino. Alle ore 08:00 si sono aperte le porte dell’hub vaccinale allestito nella sede del Comune, e chiuderanno alle 20:00. Avendo ini terminato le vaccinazioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Al via le comunicazioni di Draghi alla Camera sul Recovery - La DIRETTA #ANSA - Agenzia_Ansa : Il sì della Camera in mattinata, quello del Senato in tarda serata: il via libera del Parlamento al Recovery Plan… - vaticannews_it : #27aprile Al via dal prossimo settembre alla Pontificia Università Gregoriana, l'Istituto di Antropologia per raffo… - _TYPEONEGATIVE_ : Arrestati in Francia sette ex terroristi rossi ERA ORA. - lanzigiuseppe : RT @bancaetica: ?? Oggi alle 17 appuntamento con 'La via della #microfinanza', un evento online per conoscere meglio uno dei principali stru… -

Ultime Notizie dalla rete : Via alla Franco, Pnrr a Ue in settimana,crescita solo se colmiamo gap ... Daniele Franco, presentando il Pnrr con gli omologhi Olaf Scholz, Bruno Le Maire e Nadia Calvino ed assicurando che dopo il via libera del Parlamento, il Piano sarà presentato alla Commissione ...

Smart working semplificato fino a settembre: beneficiari e scadenze Il governo sta valutando la possibilità di inserire all'interno del prossimo decreto proroghe anche il rinvio delle scadenze per poter accedere alla via semplificata al lavoro agile nella Pubblica Amministrazione al 30 settembre, una soluzione che potrebbe essere estesa anche al settore privato, come ha indicato ieri il ministro Orlando ...

Vela: Alinghi in acqua, via alla prima stagione 'foiling' ANSA Nuova Europa A Tortona si allarga il caso Allende: “La memoria non va rimossa” Anche l’Anpi contrario alla decisione di cambiare nome alla piazza: “Enrico Bellone non può essere celebrato al posto di un altro, si proceda per addizione, non per sottrazione” ...

Via libera delle Camere al Recovery, Draghi alla sfida delle riforme Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...

