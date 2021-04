Vi spiego il nuovo programma spaziale dell’Ue. Parla Salini (FI) (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ora la Space economy europea può davvero partire. Ne è convinto Massimiliano Salini, euroParlamentare di Forza Italia e relatore del programma spaziale dell’Ue a Strasburgo, che Formiche.net ha raggiunto in seguito alla conclusione dell’iter. Dopo il voto favorevole di lunedì in Commissione Itre (69 voti a favore, un contrario e cinque astenuti), ieri la plenaria del Parlamento europeo ha segnato il passaggio finale per il programma spaziale dell’Unione per il periodo 2021-2027. Vale 14,8 miliardi di euro, conferma i programmi flagship Copernicus e Galileo, ne aggiunge altri due per le comunicazioni governative (GovSatCom) e le sorveglianza spaziale (Ssa) e punta a lanciare anche nel Vecchio continente la New Space Economy. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ora la Space economy europea può davvero partire. Ne è convinto Massimiliano, euromentare di Forza Italia e relatore dela Strasburgo, che Formiche.net ha raggiunto in seguito alla conclusione dell’iter. Dopo il voto favorevole di lunedì in Commissione Itre (69 voti a favore, un contrario e cinque astenuti), ieri la plenaria delmento europeo ha segnato il passaggio finale per ildell’Unione per il periodo 2021-2027. Vale 14,8 miliardi di euro, conferma i programmi flagship Copernicus e Galileo, ne aggiunge altri due per le comunicazioni governative (GovSatCom) e le sorveglianza(Ssa) e punta a lanciare anche nel Vecchio continente la New Space Economy. ...

