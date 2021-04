Vestiremo alla petroliera

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nelle intenzioni originarie, questa indagine avrebbe dovuto essere una seria ma rasserenante classifica delle aziende di moda sostenibili in Italia su criteri ambientali, sociali, economici, cioè di tutte le dimensioni in cui l’industria della moda sta cercando di correre ai ripari dopo aver raggiunto la poco invidiabile posizione di secondo agente inquinante del pianeta. Purtroppo, allo stato attuale della legislazione europea, nazionale e regionale attorno a temi come classificazione delle materie prime, la valutazione dell’impatto energetico, del riciclo e dello smaltimento rifiuti, questa classifica è impossibile. Se poi volessimo aggiungervi la sostenibilità sociale, sfiorerebbe la fantascienza. Troppe le variabili in campo, troppi consorzi e gruppi di interesse di cui molti privati, compresi editori internazionali come BoF, che sono scesi in campo con dichiarate “metodologie ...