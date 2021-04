Vera Gemma torna a casa dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi: le prime parole su Instagram (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si è conclusa l’esperienza di Vera Gemma, la celebre figlia di Gemma, in quel dell‘Isola dei Famosi. La concorrente, eliminata nella puntata di lunedì scorso dopo un faccia a faccia con la madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, è già tornata sui social a raccontare la sua esperienza in quel delle Honduras. Vera Gemma torna in Italia dopo l’Isola dei Famosi “Addio isola e’ stato tutto meraviglioso – scrive così Vera Gemma sui social – Ci vediamo in studio grazie a tutti quelli che mi hanno capita e sostenuta“, le parole di Gemma al rientro dalla Honduras che, tornata finalmente a mangiare ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si è conclusa l’esperienza di, la celebre figlia di, in quel dell‘Isola dei. La concorrente, eliminata nella puntata di lunedì scorsoun faccia a faccia con la madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, è giàta sui social a raccontare la sua esperienza in quel delle Honduras.in Italial’Isola dei“Addio isola e’ stato tutto meraviglioso – scrive cosìsui social – Ci vediamo in studio grazie a tutti quelli che mi hanno capita e sostenuta“, ledial rientro dalla Honduras che,ta finalmente a mangiare ...

