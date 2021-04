Vera Gemma, è successo subito dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi: il gesto e una valanga di cuori (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con l’eliminazione di Vera Gemma l’Isola dei Famosi 2021 ha perso un ‘pezzo grosso’. Sin dal suo arrivo in Honduras la figlia di Giuliano Gemma si è infatti subito distinta per il suo carattere deciso ma il pubblico ha deciso di mandare avanti Fariba Terhani, contro cui Vera era finita al televoto. E la sua è un’eliminazione definitiva dal reality di Ilary Blasi: ha dovuto abbandonare immediatamente l’isola. Perché lei, a differenza di Beatrice Marchetti, non ha avuto la possibilità di rimanere su un’altra isola dal momento che, già ai tempi della sua prima eliminazione, aveva usufruito di questa opportunità. Ha però ricevuto una bella sorpresa durante la puntata in cui ha saputo che la sua avventura di naufraga era finita.



