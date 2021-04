Vasca idromassaggio, il regalo ideale per la tua estate (Di mercoledì 28 aprile 2021) Regalarsi una Vasca idromassaggio per l’estate è la scelta ideale per godere di un sano relax e al contempo anche di enormi benefici. La vasta gamma di modelli permette di scegliere fra misure e forme diverse, e in base al tuo spazio disponibile. Oggi non è più un lusso concedersi una splendida Vasca idromassaggio e grazie ai costi contenuti e alla varietà di scelta è possibile trovare quella che si adatta maggiormente alle proprie esigenze, con cromoterapia, con riscaldamento, angolare a uno o a due posti, con box doccia cabinato, con bagno turco e sauna. Benefici della Vasca idromassaggio A differenza di quella tradizionale, la Vasca idromassaggio è dotata di una serie di bocchette di erogazione dai quali ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Regalarsi unaper l’è la sceltaper godere di un sano relax e al contempo anche di enormi benefici. La vasta gamma di modelli permette di scegliere fra misure e forme diverse, e in base al tuo spazio disponibile. Oggi non è più un lusso concedersi una splendidae grazie ai costi contenuti e alla varietà di scelta è possibile trovare quella che si adatta maggiormente alle proprie esigenze, con cromoterapia, con riscaldamento, angolare a uno o a due posti, con box doccia cabinato, con bagno turco e sauna. Benefici dellaA differenza di quella tradizionale, laè dotata di una serie di bocchette di erogazione dai quali ...

