Variante indiana, Speranza: stop ai voli da Nuova Delhi. Vietati gli ingressi pure dal Bangladesh (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una Nuova ordinanza che vieta l’ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Ministro della Salute Robertoha firmato unaordinanza che vieta l’ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in...

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - TgLa7 : #BioNTech: nostro vaccino efficace contro variante indiana. Co-fondatore azienda, 'ha mutazioni gia' testate' - maelmale : RT @Euristic3000: @antonio_bordin Avete notato? Si può dire variante inglese, brasiliana, indiana, sudafricana etc. ma non si può dire viru… - Danieli_Solis : Perle di populismo. Il Premier indiano, nonostante la pandemia, ha permesso gli assembramenti rituali sul Gange. Ed… -