Variante indiana, Regione Lazio: «Necessario stop arrivi da India. Non possiamo gestire migliaia di persone» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Variante Indiana. Allerta nel Lazio. «In questa fase è importante bloccare gli arrivi dall'India». Lo chiede l'assessore alla Sanità della Regione Lazio,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 aprile 2021). Allerta nel. «In questa fase è importante bloccare glidall'». Lo chiede l'assessore alla Sanità della,...

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - fattoquotidiano : Variante indiana, i due positivi in Veneto rientrati dal pellegrinaggio del Kumbh Mela: avevano fatto abluzioni nel… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: La variante cosiddetta indiana del virus del Covid-19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra cui l… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid, la variante indiana in 17 paesi. Sahin (Biontech): “Ha mutazioni che abbiamo già testato, fiduciosi che vaccino… -