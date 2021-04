‘Variante indiana preoccupante | rischio nuove chiusure’ | le dichiarazioni del professor Crisanti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Italia è corsa ai ripari e ha bloccato i voli che provengono dall’India. Ma nonostante questo, da giorni non si fa altro che parlare di variante, quella che nel Paese asiatico sta continuando a fare vittime e sta facendo registrare un boom di casi, moltiplicando in modo esponenziale il contagio. E dopo i primi due positivi riscontrati in Veneto e l’allarme in provincia di Latina (anche se qui ancora non si sa con certezza se si tratti o meno di variante tra i braccianti della comunità Sikh) in Italia, ora che la maggior parte della nazione è in zona gialla, la preoccupazione resta e l’attenzione deve essere massima. Leggi anche: Variantea Latina, è allarme: si cercano 300 persone rientrate dall’India Variante, ledelMa se c’è ...