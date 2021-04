Variante indiana, ministro Speranza vieta gli arrivi in Italia dal Bangladesh (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo l’India, adesso anche il Bangladesh. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh. Il provvedimento, visto l’ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei due Paesi, L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo l’India, adesso anche il. Ildella Salute, Roberto, ha firmato una nuova ordinanza chel’ingresso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia soggiornato o transitato anche in. Il provvedimento, visto l’ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei due Paesi, L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - Agenzia_Ansa : La variante cosiddetta indiana del virus del Covid-19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra… - paoloigna1 : RT @antonellaviol17: Variante indiana: giusto chiudere i confini, ma per limitare la diffusione di questa e altre varianti dobbiamo fare an… - d_essere : RT @Overbite71: Tornate indietro o restate in prigione se ci siete : La variante indiana -