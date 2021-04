Variante indiana, Italia e news: fiducia per vaccino Pfizer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il vaccino covid Pfizer promette efficacia contro la Variante indiana del coronavirus, salita alla ribalta nelle ultime settimane e individuata anche in Italia. Il quadro su diffusione e sintomi è in evoluzione. “Stiamo effettuando test sulla Variante indiana, ma la Variante indiana ha mutazioni che abbiamo già testato e contro le quali il nostro vaccino funziona: quindi, sono fiducioso”. Nugur Sahin, fondatore della Biontech, si esprime così sull’efficacia del vaccino Pfizer contro la Variante indiana del covid, che sta destando preoccupazione per l’apparente contagiosità. Alle parole di Sahin si aggiungono in Italia quelle di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilcovidpromette efficacia contro ladel coronavirus, salita alla ribalta nelle ultime settimane e individuata anche in. Il quadro su diffusione e sintomi è in evoluzione. “Stiamo effettuando test sulla, ma laha mutazioni che abbiamo già testato e contro le quali il nostrofunziona: quindi, sono fiducioso”. Nugur Sahin, fondatore della Biontech, si esprime così sull’efficacia delcontro ladel covid, che sta destando preoccupazione per l’apparente contagiosità. Alle parole di Sahin si aggiungono inquelle di ...

