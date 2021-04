Variante indiana, il ministro Speranza firma provvedimento che nega l’ingresso in Italia da India e Bangladesh (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ultimo in ordine di tempo, a richiedere lo stop dei voli dall’India, era stato il governatore del Lazio: “Dal punto di vista sanitario abbiamo attivato la struttura per i necessari controlli sui voli in arrivo dall’India all’aeroporto di Fiumicino. Solo oggi centinaia di passeggeri. Ma è indispensabile attivare forme di quarantena controllata per gli arrivi e bloccare i voli dall’India sollecitando anche iniziative che coordinino a livello europeo gli arrivi’‘. Variante Indiana, l’assessore D’Amato: “Tamponi negli aeroporti e caserme per le quarantene” Un’iniziativa condivisa e caldeggiata anche da Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio: “In questa fase è importante bloccare gli arrivi dall’India. Sono previsti oggi due arrivi all’Aeroporto di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ultimo in ordine di tempo, a richiedere lo stop dei voli dall’, era stato il governatore del Lazio: “Dal punto di vista sanitario abbiamo attivato la struttura per i necessari controlli sui voli in arrivo dall’all’aeroporto di Fiumicino. Solo oggi centinaia di passeggeri. Ma è indispensabile attivare forme di quarantena controllata per gli arrivi e bloccare i voli dall’sollecitando anche iniziative che coordinino a livello europeo gli arrivi’‘., l’assessore D’Amato: “Tamponi negli aeroporti e caserme per le quarantene” Un’iniziativa condivisa e caldeggiata anche da Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio: “In questa fase è importante bloccare gli arrivi dall’. Sono previsti oggi due arrivi all’Aeroporto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante indiana Covid: volo da India arrivato a Fiumicino. Per tutti passeggeri subito test antigenici Saranno portati in due strutture della capitale per i tamponi e gli ulteriori controlli sulla presenza eventuale di casi di variante indiana del coronavirus, secondo quanto si apprende da fonti della ...

Variante indiana a Napoli? Falso allarme Fortunatamente, è emerso dal sequenziamento di due campioni di soggetti positivi provenienti dall' Asl Napoli 1 Centro, non vi è alcun riscontro di variante indiana a Napoli. Gli esami di controllo, ...

