Variante indiana, ecco l'igienizzazione dei bagagli del volo dall'India in arrivo a Fiumicino (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 aprile 2021 L'igienizzazione dei bagagli del volo proveniente dall'India in arrivo a Fiumicino. Le immagini / Francesco Albertario Adr Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 aprile 2021 L'deidelprovenientein. Le immagini / Francesco Albertario Adr

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - fattoquotidiano : Variante indiana, i due positivi in Veneto rientrati dal pellegrinaggio del Kumbh Mela: avevano fatto abluzioni nel… - midnightsilvia : RT @Ilconservator: Speranza ha già evocato lo spirito di John Wayne per combattere la variante indiana ? - BMussatti : RT @rej_panta: #Vaia: Nessun allarmismo sulla variante indiana. Nuova ondata a maggio? Crisanti non faccia il veggente”. -