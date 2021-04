Variante indiana del Covid, allarme per i voli da Nuova Delhi. In Italia 120mila morti (Di mercoledì 28 aprile 2021) L ecatombe in India fa sentire i suoi effetti in Italia, con i 214 passeggeri in arrivo in serata all aeroporto di Fiumicino da Nuova Delhi destinati a test e quarantena per arginare l ultima, ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 28 aprile 2021) L ecatombe in India fa sentire i suoi effetti in, con i 214 passeggeri in arrivo in serata all aeroporto di Fiumicino dadestinati a test e quarantena per arginare l ultima, ...

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - fattoquotidiano : Variante indiana, i due positivi in Veneto rientrati dal pellegrinaggio del Kumbh Mela: avevano fatto abluzioni nel… - marioau52719740 : RT @SouadSbai: #VARIANTEINDIANA: #SPERANZA VIETA INGRESSO E TRANSITO IN #ITALIA A CHI È STATO IN #INDIA. MA NON BLOCCA I #VOLI: UN FENOMENO… - adrineri7 : RT @gustinicchi: Capitolo VARIANTE INDIANA. Vi è tutto chiaro ora? -