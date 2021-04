Variante indiana | dai sintomi ai vaccini Oms | rilevata in 17 Paesi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nuova Delhi, 28 aprile 2021 - E' stata sequenziata in 17, tra cui l 'Italia. Classificata per ora come "mutazione di interesse " ma non ancora "preoccupante" . Il report settimanale dell' Oms ...

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - repubblica : Variante indiana Covid, a Latina si cercano 300 sikh rientrati da poco. D'Amato: 'Attenzione alta' - MatteoGeorge5 : RT @giodiamanti: Oggi Pfizer interviene confermando che il proprio vaccino è efficace sulla variante indiana. Oggi tutti i virologi interv… - ghidofficial : RT @giodiamanti: Oggi Pfizer interviene confermando che il proprio vaccino è efficace sulla variante indiana. Oggi tutti i virologi interv… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante indiana

... 'L'intensità di un'evitabile ulteriore ondata dipenderà dal ritmo della vaccinazione e dall'azione dellainglese o di altre mutazioni, come quella. Proprio queste temibili novità ...Andrea Crisanti/ "? Contagi aumenteranno, alto rischio di richiudere" MULTE A COMPLEANNO DI 12ENNE DISABILE: IL COMMENTO DEL SINDACO "In base a quale norma " hanno quindi concluso " ...Pfizer, non solo vaccini. La casa farmaceutica statunitense, infatti, ha già dato il via alla sperimentazione di un farmaco in grado di curare il Covid. Se i trial clinici dovessero ...Nel suo settimanale bollettino sulla pandemia di coronavirus, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto chiarezza anche sulla variante indiana, ...