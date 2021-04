Variante indiana, allarme a Fiumicino. D'Amato: 'In arrivo voli dall'India, vanno bloccati. Non possiamo gestirli' (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Regione Lazio è in allerta massima sul tema . A lanciare l'allarme oggi è l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. 'In questa fase è importante bloccare gli arrivi dall'India - spiega D'Amato - ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Regione Lazio è in allerta massima sul tema . A lanciare l'oggi è l'assessore alla Sanità Alessio D'. 'In questa fase è importante bloccare gli arrivi- spiega D'- ...

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - fattoquotidiano : Variante indiana, i due positivi in Veneto rientrati dal pellegrinaggio del Kumbh Mela: avevano fatto abluzioni nel… - repubblica : Allarme variante indiana, Zingaretti: 'Solo oggi in arrivo centinaia di passeggeri, bloccare i voli' - sciroccoxyz : RT @giodiamanti: Oggi Pfizer interviene confermando che il proprio vaccino è efficace sulla variante indiana. Oggi tutti i virologi interv… -