Variante Covid, Speranza vieta gli arrivi in Italia dal Bangladesh e dall'India (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh, oltre che in India.

