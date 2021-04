Valeria Marini e Gianmarco Onestini a Supervivientes, baci sotto la luna piena: “Sono innamorata di lui” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Valeria Marini e Gianmarco Onestini – dopo due settimane di lontananza – adesso vivono nella stessa spiaggia a Supervivientes e nel corso della prima notte pare si siano scambiati vari baci sotto la luna piena. Il video, pubblicato da Telecinco, è stato girato di notte ed effettivamente non si vede bene se le bocche di Valeria e Gianmarco si Sono unite oppure se le effusioni Sono state sulle guance, ma poco importa: gli spagnoli parlano di “baci sotto la luna piena” e chi siamo noi per credere il contrario? “Sono innamorata di Gianmarco, è bellissimo. ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 aprile 2021)– dopo due settimane di lontananza – adesso vivono nella stessa spiaggia ae nel corso della prima notte pare si siano scambiati varila. Il video, pubblicato da Telecinco, è stato girato di notte ed effettivamente non si vede bene se le bocche disiunite oppure se le effusionistate sulle guance, ma poco importa: gli spagnoli parlano di “la” e chi siamo noi per credere il contrario? “di, è bellissimo. ...

