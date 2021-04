Valeria Marini bacia Onestini e si dichiara: “Sono innamorata” (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’amore è nell’aria. Ce lo ricorda Valeria Marini, che tra un bacio stellare e l’altro, trova anche il momento di dichiarare i suoi sentimenti a Gianmarco Onestini, suo compagno sulle spiagge dell’Isola dei Famosi spagnola. La showgirl di origini sarde, sbarcata in Honduras per Supervivientes, ha già sfruttato il fascino del cielo stellato per aprirsi a un nuovo amore, che ha manifestato con un bacio al chiaro di luna, rubato tra una risata e l’altra. Dopo aver nutrito i suoi compagni con una partita di uova avariate, Valeria Marini trova così un nuovo modo per far parlare di sé e si dichiara al collega naufrago e senza troppi giri di parole: “Sono innamorata di quest’isola ma Sono anche innamorata di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’amore è nell’aria. Ce lo ricorda, che tra un bacio stellare e l’altro, trova anche il momento dire i suoi sentimenti a Gianmarco, suo compagno sulle spiagge dell’Isola dei Famosi spagnola. La showgirl di origini sarde, sbarcata in Honduras per Supervivientes, ha già sfruttato il fascino del cielo stellato per aprirsi a un nuovo amore, che ha manifestato con un bacio al chiaro di luna, rubato tra una risata e l’altra. Dopo aver nutrito i suoi compagni con una partita di uova avariate,trova così un nuovo modo per far parlare di sé e sial collega naufrago e senza troppi giri di parole: “di quest’isola maanchedi ...

Advertising

Manuel_Real_Off : Cosaaaaaa ahahhaah ??????#Supervivientes - LucaCappaii : 'Love yourself', 'self acceptance' e poi c'hanno più photoshop di Valeria Marini - TancrediStan : RT @Iperborea_: Ma in che senso Valeria Marini, a Supervivientes, ha detto di essere innamorata di Onestini Jr? Mi sto sentendo malissimo h… - Gif_di_Tina : #Amici20 #Amici2020 #Supervivientes2021 #ValeriaMarini #aka7even #BaciStellari Potevate ballare ME GUSTA LOCA di Va… - mariahsbubble : Io come Valeria Marini quando accetto il guanto di sfida del professor Rudy Zerbi. #amici20 -