Vaccino, slot extra giovedì e venerdì nei centri di Dalmine, Treviglio, Spirano e Antegnate (Di mercoledì 28 aprile 2021) Aumentano gli slot nei centri vaccinali dell’ASST Bergamo Ovest. Dal pomeriggio di mercoledì chi non si fosse ancora iscritto alla campagna vaccinale (ma è un avente diritto per fascia d’età, patologia o disabilità) potrà prenotare in uno dei centri Vaccinali gestiti dall’ASST Bergamo Ovest poiché saranno aumentati gli slot giornalieri nei siti di: · CUS – Centro Universitario Sportivo Bergamo – Via Kennedy 24044 Dalmine (BG) · TreviglioFIERA – Ingresso da Via Casirate Vecchia – 24047 Treviglio (BG) · Pala Spirà – Via Sant’Antonio 22 – 24050 Spirano (BG) · Antegnate Gran Shopping- Via del Commercio, 3 – 24051 Antegnate (BG) con appuntamenti disponibili domani e dopodomani. Per prenotare ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Aumentano glineivaccinali dell’ASST Bergamo Ovest. Dal pomeriggio di mercoledì chi non si fosse ancora iscritto alla campagna vaccinale (ma è un avente diritto per fascia d’età, patologia o disabilità) potrà prenotare in uno deiVaccinali gestiti dall’ASST Bergamo Ovest poiché saranno aumentati gligiornalieri nei siti di: · CUS – Centro Universitario Sportivo Bergamo – Via Kennedy 24044(BG) ·FIERA – Ingresso da Via Casirate Vecchia – 24047(BG) · Pala Spirà – Via Sant’Antonio 22 – 24050(BG) ·Gran Shopping- Via del Commercio, 3 – 24051(BG) con appuntamenti disponibili domani e dopodomani. Per prenotare ...

Advertising

lapiazzaweb : Luca Zaia pensa già ad accelerare le #vaccinazioni in #Veneto. Sbloccati anche nuovi slot per gli over 60?? - ravenflake : Ma quanto fa schifo il sito del governo per la prenotazione del vaccino? Non fai in tempo a ricevere il codice di v… - veneziatoday : Over 60 all'assalto dei vaccini: portale in tilt per un'ora, Ulss 3: «'Bruciati' 8600 slot» - BoddyLove5 : il mio medico che mi consigliava il vaccino prima di mandarlo gli ho spiegato quello che ho bisogno ora! di andare… - Al3ssioMilani : @il_Maggiore Mio padre super scettico, dopo che mia moglie ha prenotato il vaccino a mia madre, si è quasi incazza… -