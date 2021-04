Vaccino Covid, Burioni contro lo Sputnik: “C’è un grave problema” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo lo stop delle autorità brasiliane, anche Burioni parla del Vaccino Covid russo e a quanto pare la sua efficacia non è delle migliori. La guerra al Covid è una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo lo stop delle autorità brasiliane, ancheparla delrusso e a quanto pare la sua efficacia non è delle migliori. La guerra alè una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

