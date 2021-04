Vaccino Covid a Roma e nel Lazio: prenotazioni, centri vaccinali e sieri somministrati (Di mercoledì 28 aprile 2021) La campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue ed è stata superata la quota del milione e 800 mila dosi somministrate, con oltre 565 mila cittadini che hanno già terminato il percorso vaccinale. Dopo gli over 60, ora toccherà a chi ha 58 e 59 anni: le prenotazioni prenderanno il via giovedì notte come ha confermato l’assessore D’Amato. L’obiettivo è quello di accelerare e per farlo, oltre ai centri vaccinali già noti, la settimana scorsa sono stati inaugurati nuovi hub creati ad hoc (Cinecittà, Tor Vergata, Valmontone). Ma vediamo quali sono tutti i punti nel Lazio dove poter effettuare il Vaccino e quali sieri vengono somministrati. Vaccino Covid a Roma e nel Lazio: l’elenco completo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) La campagna di vaccinazione nelprosegue ed è stata superata la quota del milione e 800 mila dosi somministrate, con oltre 565 mila cittadini che hanno già terminato il percorso vaccinale. Dopo gli over 60, ora toccherà a chi ha 58 e 59 anni: leprenderanno il via giovedì notte come ha confermato l’assessore D’Amato. L’obiettivo è quello di accelerare e per farlo, oltre aigià noti, la settimana scorsa sono stati inaugurati nuovi hub creati ad hoc (Cinecittà, Tor Vergata, Valmontone). Ma vediamo quali sono tutti i punti neldove poter effettuare ile qualivengonoe nel: l’elenco completo ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccini: 20 'furbetti' indagati a Bari, saranno interrogati Una ventina di persone è indagata ed ha ricevuto l'invito a rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini della Procura di Bari sui 'furbetti' del vaccino contro il Covid. Le ipotesi di reato sono di false dichiarazioni sulle qualità personali, truffa, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, falso ideologico e falso in documenti ...

La risposta dell'Italia alla pandemia: scelte e opzioni Anche viste le criticità nell'approvvigionamento delle dosi di vaccino anti - Covid - 19 e il numero di pazienti ospedalizzati che, nonostante diminuisca, continua a preoccupare, è di interesse una riflessione sugli attori finora coinvolti nella gestione dell'...

Coronavirus oggi. Usa, per i vaccinati niente obbligo di mascherina all’aperto Il Sole 24 ORE Vaccino, Pfizer e Moderna sperimentano sui bambini di 6 mesi: «Possono essere infettati e trasmettere» Negli Stati Uniti Pfizer e Moderna sperimentano il vaccino anti Covid-19 sui bambini a partire dai 6 mesi di vita. «I bambini possono essere infettati. I bambini ...

Vaccini: 20 'furbetti' indagati a Bari, saranno interrogati Una ventina di persone è indagata ed ha ricevuto l'invito a rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini della Procura di Bari sui 'furbetti' del vaccino contro il Covid. (ANSA) ...

