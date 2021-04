Vaccino anti-Covid, 53 indagati in Puglia: “Non erano in lista, ma hanno preso la dose”. Anche l’ex presidente di Confindustria e sindaco M5s (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono stati vaccinati, ma non erano in lista. E adesso la procura di Bari vuole vederci chiaro. Così nel registro degli indagati sono finite 53 persone, con la notifica di 27 avvisi di garanzia con invito a rendere interrogatorio. Tra i presunti “furbetti” delle vaccinazioni anti-Covid compaiono Anche l’ex presidente di Confindustria Puglia, Domenico De Bartolomeo, e l’attuale sindaco M5s di Rutigliano, Raimondo Innamorato. Gli avvisi portano la firma del pubblico ministero Baldo Pisani e nella giornata di lunedì sono stati notificati dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione in vista della data stabilita per la prima tornata di interrogatori, il 30 aprile prossimo. Per gli altri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono stati vaccinati, ma nonin. E adesso la procura di Bari vuole vederci chiaro. Così nel registro deglisono finite 53 persone, con la notifica di 27 avvisi di garanzia con invito a rendere interrogatorio. Tra i presunti “furbetti” delle vaccinazionicompaionodi, Domenico De Bartolomeo, e l’attualeM5s di Rutigliano, Raimondo Innamorato. Gli avvisi portano la firma del pubblico ministero Baldo Pisani e nella giornata di lunedì sono stati notificati dai carabinieri del Nucleosofisticazione in vista della data stabilita per la prima tornata di interrogatori, il 30 aprile prossimo. Per gli altri, ...

