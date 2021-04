Vaccini: tra 'furbetti' ex presidente Confindustria Puglia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ci sono gli imprenditori baresi Domenico e Luigi De Bartolomeo, il primo ex presidente di Confindustria Puglia, Nicola Canonico e il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato, tra i presunti "furbetti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ci sono gli imprenditori baresi Domenico e Luigi De Bartolomeo, il primo exdi, Nicola Canonico e il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato, tra i presunti "...

Advertising

repubblica : Vaccini fuori lista, salgono a 53 gli indagati pugliesi: tra questi anche il costruttore De Bartolomeo - regionetoscana : #covid19 Per una consegna straordinaria di #AstraZeneca sono riaperte da ieri le #prenotazioni dei #vaccini per le… - Corriere : In Lombardia via alle prenotazioni a tutti i fragili tra i 55 e i 59 anni - moneypuntoit : ?? Il bilancio dei primi 100 giorni di Biden tra vaccini, clima ed economia ?? - ilfoglio_it : Prestiti, scambi, negoziati. Tra gli europei inizia il baratto dei vaccini AstraZeneca e la Danimarca non sa come d… -