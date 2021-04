Vaccini, in Campania oltre 1,6 mln di somministrazioni (30 mila più di ieri). Per 437 mila anche la seconda dose (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione Campania, ad oggi sono state somministrate 1.602.611; dosi di vaccino: oltre 30mila dosi in 24 ore. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.163.729 cittadini. Di questi 438.882 hanno ricevuto la seconda dose;. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione, ad oggi sono state somministrate 1.602.611; dosi di vaccino:30dosi in 24 ore. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima1.163.729 cittadini. Di questi 438.882 hanno ricevuto la;. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

