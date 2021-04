Vaccini in azienda, sondaggio di Stellantis tra i 50mila dipendenti italiani: "Sei interessato?" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Domani la comunicazione per la pre-adesione in tutti gli stabilimenti e uffici da Mirafiori a Melfi. Per rispondere c'è tempo fino al 7 maggio Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 aprile 2021) Domani la comunicazione per la pre-adesione in tutti gli stabilimenti e uffici da Mirafiori a Melfi. Per rispondere c'è tempo fino al 7 maggio

Advertising

rep_torino : Vaccini in azienda, sondaggio di Stellantis tra i 50mila dipendenti italiani: 'Sei interessato?' [di Diego Longhin]… - repubblica : Vaccini in azienda, sondaggio di Stellantis tra i 50mila dipendenti italiani: 'Sei interessato?' - StraNotizie : Vaccini in azienda, sondaggio di Stellantis tra i 50mila dipendenti italiani: 'Sei interessato?'… - rietin_vetrina : Vaccini anti-Covid in azienda, Di Venanzio: “Unindustria Rieti pronta a collaborare” - of2011 : Vaccinare i propri dipendenti è una scelta responsabile e concreta per contribuire alla ripresa de... -