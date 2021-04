Vaccini Covid, Fontana: "Se arrivano entro fine giugno prima dose a tutti i lombardi" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano - Prosegue a ritmi serrati la campagna Vaccini anti Covid in lombardia. "Superati i 3 milioni di dosi somministrate", ha fatto sapere il presidente della Regione, Attilio Fontana . "In poco ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano - Prosegue a ritmi serrati la campagnaantiina. "Superati i 3 milioni di dosi somministrate", ha fatto sapere il presidente della Regione, Attilio. "In poco ...

Advertising

RobertoBurioni : Sento parlare di vaccini (di varie nazionalità) che non sono ancora approvati da EMA e FDA. Voi mi conoscete e non… - meb : “Un italiano su tre è immune” dichiara il fisico Battiston, che da mesi segue i dati sul #Covid. Bene, i vaccini st… - emergency_ong : #Covid19 Solo quando tutti saranno protetti, ognuno di noi sarà al sicuro. Per questo è fondamentale un accesso equ… - paoloigna1 : @tordizuin Differenza è anche data dalle diverse dimensioni dei soggetti confrontati oltre che da altri parametri d… - chil8Giacomo : RT @miia_2018: Mislav Kolakušic: 'L'apartheid del covid è contrario ai diritti fondamentali. I vaccini non tutelano dall'infezione. Nel 20… -