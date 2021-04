Vaccini | a Brescia maratona di due giorni

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Per queste due giornate, possono accedere alle agende straordinarie aperte per l'occasione utilizzando il sistema di prenotazione regionale: https://prenotazionecovid.regione.lombardia.it. Una ...

Advertising

SilvyeJolie : RT @senzalattosio: Se qualcuno dei vostri familiari (o chi ne ha diritto) ha dei vaccini PROGRAMMATI nei prossimi giorni chiami il numero v… - sugnubedda : RT @senzalattosio: Se qualcuno dei vostri familiari (o chi ne ha diritto) ha dei vaccini PROGRAMMATI nei prossimi giorni chiami il numero v… - bianc_arianna : RT @senzalattosio: Se qualcuno dei vostri familiari (o chi ne ha diritto) ha dei vaccini PROGRAMMATI nei prossimi giorni chiami il numero v… - mikogat : RT @senzalattosio: Se qualcuno dei vostri familiari (o chi ne ha diritto) ha dei vaccini PROGRAMMATI nei prossimi giorni chiami il numero v… - Alis_Liddell : RT @senzalattosio: Se qualcuno dei vostri familiari (o chi ne ha diritto) ha dei vaccini PROGRAMMATI nei prossimi giorni chiami il numero v… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Brescia

E, in serata, intervenendo all'emittente locale 'teletutto', ha assicurato che "se arrivano iquello che aveva detto Guido Bertolaso all'inizio della campagna lo potremo mantenere, ..., 28 aprile 2021 - Due giornate di V - Day straordinarie nell'hub del Brixia Forum. Giovedì ... Se si riuscisse ad arrivare ai 6milagiornalieri, possibili grazie all'arrivo di nuove dosi, ...In provincia di Brescia oggi sono arrivate le prime 4.600 dosi di vaccino Johnson & Johnson e circa 40mila dosi di Pfizer. Scorte che consentono al Bresciano di procedere in modo spedito con le ...Il 29 e il 30 aprile V-Day straordinari al Brixia Forum, obiettivo 6mila somministrazioni: la metà è ancora prenotabile ...