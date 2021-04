Advertising

CorriereQ : Vaccini: a Bologna si sceglie la colonna sonora personale - Vivodisogniebas : RT @rep_bologna: Vaccini a Bologna: obiettivo 8.500 al giorno. Da domani apre l'hub all'Unipol Arena [aggiornamento delle 15:17] https://t.… - Carlino_Bologna : Scherzo Bologna: vaccini covid a domicilio. Ma sono i goliardi - rep_bologna : Vaccini a Bologna: obiettivo 8.500 al giorno. Da domani apre l'hub all'Unipol Arena [aggiornamento delle 15:17] - news_bologna : Vaccini over 60, problemi coi medici di base. E Bologna diventa un caso -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Bologna

La Repubblica

Chi si vaccina all'Unipol Arena di, il nuovo hub che inaugura domani a, potrà richiedere la propria canzone preferita e ascoltare la playlist personale. L'...è fare duemilaal ...L'elenco dei centri vaccinali in Emilia Romagna Sono otto le aziende Usl in Emilia Romagna : Piacenza , Parma , Reggio Emilia , Modena ,, Imola , Ferrara , Romagna . La nuova Azienda Usl di ...Chi si vaccina all'Unipol Arena di Bologna, il nuovo hub che inaugura domani a Bologna, potrà richiedere la propria canzone preferita e ascoltare la playlist personale. (ANSA) ...A partire da quel momento, tuttavia, in Italia il vaccino di AstraZeneca cambiava target e veniva consigliata la somministrazione solo a persone con più di 60 anni. Ma ora le carte in tavola cambiano ...