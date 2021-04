(Di mercoledì 28 aprile 2021) Solo quattro regioni hanno superato ilfissato per il 27 aprile:, Basilicata e la Valle d'Aosta. Ma l'obiettivio nazionale di 435mila somministrazioni non è stato centrato

Advertising

ParoliereP : - NotizieAbruzzo : Covid, vaccinazioni: in Provincia di Chieti obiettivo 3500 persone al giorno - infoitinterno : Vaccinazioni, obiettivo 400mila dosi ancora mancato. Sopra il target regionale Lombardia e Liguria - vlntnc : Vaccinazioni, obiettivo 400mila dosi ancora mancato. Sopra il target regionale Lombardia e Liguria… - zazoomblog : Procida obiettivo covid free: iniziate le vaccinazioni di massa sullisola - #Procida #obiettivo #covid #free: -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni obiettivo

Il nostro, da domani, è arrivare a 40.000al giorno, se le dosi continueranno ad arrivare. Dalla settimana del 3 maggio attendiamo 356.000 dosi". La Giunta regionale, intanto, ...Covid,: in Provincia di Chieti3500 persone al giorno ultima modifica: 2021 - 04 - 28T22:37:05+00:00 daLa Fed intanto ha lasciato i tassi di interesse invariati tra lo 0 e lo 0,25%. Confermato anche il programma mensile di acquisto di obbligazioni “La ripresa dell’economia non e’ uniforme e non e’ comp ...ANCONA - L’accelerazione sulle vaccinazioni nelle Marche rischia di subire una improvvisa frenata se entro domenica non arriveranno le forniture necessarie per sostenere il ritmo di ...