Usi alternativi della moka che cambieranno il vostro punto di vista!

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Anche se è uno degli oggetti più diffusi nelle case degli italiani, sono in pochi a conoscere gli usi! Eppure è uno strumento versatile che ben si presta a funzionamenti diversi rispetto a quello per cui è stato ideato, proprio grazie al meccanismo a caldaia che lo contraddistingue. Curiose di scoprire come fare per servirvene ad ampio raggio? Iniziamo! Usi: una scoperta che cambierà ildiOvviamente, potete realizzare un ottimo tè proprio nella caffettiera, ma con un occhio di riguardo alla tipologia delle foglie. Rinunciate ai tè verdi e optate per quelli neri o per quelli fermentati. Sminuzzate le foglie finemente con mortaio e inseritele nel filtro, versate l’acqua ...

Advertising

paulolden1 : @ramella_f @MarcoPonti10 Su questo sono d'accordo. Ma quali? Sullo sviluppo del mezzogiorno si sono fatti 50 anni d… - ramella_f : @paulolden1 Direi ottimo. 'Il fatto che la capacità del Ponte rimanga drammaticamente sottoutilizzata per tutto il… - AxiAlberti : RT @SIDI_Group: Dalla produzione e distribuzione di energia 100% #green alla realizzazione di pannelli truciolari con il 100% di legno #ric… - SIDI_Group : Dalla produzione e distribuzione di energia 100% #green alla realizzazione di pannelli truciolari con il 100% di le… - CaffeMilani : Non solo #caffè: 8 usi alternativi della #moka. -

Ultime Notizie dalla rete : Usi alternativi

Proiezioni di Borsa

Tutti la buttano ma è 10 volte più benefica della polpa, ecco l'errore clamoroso da non commettere più Nonostante gli innumerevoli, la buccia di limone finisce quasi sempre nella ...Ecco 8e insoliti del versatile olio d'oliva, da provare subito. 1. Come crema depilatoria L'olio d'oliva è un lubrificante e prodotto sicuro per evitare irritazioni in assenza della ...La raccolta di informazioni e la circolazione voluta dall'Europa per poter garantire la ripresa dei viaggi deve rispondere a criteri di tutela ...Per prima cosa include i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso soggetti a una riduzione dell’impiego (secondo l’articolo 4 della Direttiva), che vengono quindi equiparati alle tazze per bevande ...