Usa, le vaccinazioni contro il Covid sono in stallo: in West Virginia 100 dollari per convincere i giovani (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non si tratta in maggioranza di persone contrarie, ma di gente che deve essere convinta, informata meglio e aiutata. Le idee per promuovere la campagna non mancano, importante anche autorizzare i vaccinati a muoversi più liberamente Leggi su corriere (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non si tratta in maggioranza di persone contrarie, ma di gente che deve essere convinta, informata meglio e aiutata. Le idee per promuovere la campagna non mancano, importante anche autorizzare i vaccinati a muoversi più liberamente

Advertising

lucianonobili : Negli USA Trump voleva curare il #Covid con iniezioni di candeggina. Poi è arrivato @JoeBiden e con lui una seria c… - codeghino10 : RT @Corriere: Vaccinazioni in stallo negli Stati Uniti: in West Virginia 100 dollari per convincere i giovani - Corriere : Vaccinazioni in stallo negli Stati Uniti: in West Virginia 100 dollari per convincere i giovani - Roky99760738 : RT @lucianonobili: Negli USA Trump voleva curare il #Covid con iniezioni di candeggina. Poi è arrivato @JoeBiden e con lui una seria campag… - AlessioBuzzanca : RT @lucianonobili: Negli USA Trump voleva curare il #Covid con iniezioni di candeggina. Poi è arrivato @JoeBiden e con lui una seria campag… -