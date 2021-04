Uomo, donna e famiglia: i dubbi della CEI sul ‘ddl Zan’ (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ddl Zan. I dubbi della Conferenza Episcopale Italiana espressi in una lettera precisa, nella quale sono pesate anche le virgole. Di seguito il testo: “La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana si è riunita lunedì 26 aprile. Coerentemente a quanto espresso nel comunicato del 10 giugno 2020, nel quadro della visione cristiana della persona umana, ribadisce il sostegno a ogni sforzo teso al riconoscimento dell’originalità di ogni essere umano e del primato della sua coscienza. Tuttavia, una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza. Mettendo in questione la realtà della differenza tra Uomo e donna”. Ancora: “In questi mesi sono affiorati diversi ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ddl Zan. IConferenza Episcopale Italiana espressi in una lettera precisa, nella quale sono pesate anche le virgole. Di seguito il testo: “La PresidenzaConferenza Episcopale Italiana si è riunita lunedì 26 aprile. Coerentemente a quanto espresso nel comunicato del 10 giugno 2020, nel quadrovisione cristianapersona umana, ribadisce il sostegno a ogni sforzo teso al riconoscimento dell’originalità di ogni essere umano e del primatosua coscienza. Tuttavia, una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza. Mettendo in questione la realtàdifferenza tra”. Ancora: “In questi mesi sono affiorati diversi ...

