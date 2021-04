Uomini e donne oggi, 28 aprile: Gemma delusa da Antonio, nuovo cavaliere (Di mercoledì 28 aprile 2021) oggi (28 aprile) è iniziata la messa in onda di una nuova registrazione – effettuata il 24 aprile – di Uomini e donne. Si parte dalla dama Gemma, che infatti fa il suo ingresso in studio. Si parla subito del cavaliere Aldo: i due si sono visti a cena e lei dichiara di nutrire per lui una grande simpatia, perché suscita in lei molta allegria. Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: SAMANTHA tra ALESSIO e BOHDAN, le news Quando l’uomo si accomoda a centro studio, l’opinionista Tina gli suggerisce di usare prudenza con Gemma, perché secondo il suo parere la donna lo starebbe prendendo in giro. Gemma si difende dalle accuse di Tina, sostenendo invece di nutrire molto affetto per Aldo e, a mo’ di ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 28 aprile 2021)(28) è iniziata la messa in onda di una nuova registrazione – effettuata il 24– di. Si parte dalla dama, che infatti fa il suo ingresso in studio. Si parla subito delAldo: i due si sono visti a cena e lei dichiara di nutrire per lui una grande simpatia, perché suscita in lei molta allegria. Leggi anche:anticipazioni: SAMANTHA tra ALESSIO e BOHDAN, le news Quando l’uomo si accomoda a centro studio, l’opinionista Tina gli suggerisce di usare prudenza con, perché secondo il suo parere la donna lo starebbe prendendo in giro.si difende dalle accuse di Tina, sostenendo invece di nutrire molto affetto per Aldo e, a mo’ di ...

