Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 28 04 21

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Cosa t’è piaciuto particolarmente di me?” “Mi piaci tantissimo. Mi piacciono i tuoi capelli color argento, mi piacciono i tuoi occhi, mi piace il tuo naso, mi piace la tua bocca, mi piace il tuo mento, mi piacciono le tue orecchie, mi piace come stai seduta, come usi le gambe… Sei bella!” Come ha (ben) detto Tina Cipollari, “ecco cosa si deve rispondere alla domanda ‘cosa ti piace?‘, no che c’ha un bel carattere!“. E ogni riferimento non era puramente casuale, ovviamente. La presentazione di quel Giovanni arrivato oggi per conoscere Isabella Ricci mi è proprio piaciuta. Finalmente qualcuno che non sembrava passare dagli Elios per caso, che si è messo il tartan perché sapeva che la dama avrebbe apprezzato, che si è presentato in modo originale ma facendo capire di avere un reale interesse per chi aveva di fronte, che aveva persino scelto la canzone da ballare e non perché l’aveva ...