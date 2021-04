Unioncamere | solo un' azienda su quattro conosce Impresa 4 0

Advertising

unioncamere : Assemblea presidenti #cameredicommercio, il presidente Sangalli: in questa crisi nessuno si salva da solo. E' neces… - CCIAA_MOLISE : Partecipa al webinar LE OPPORTUNITA’ DELLO SPORTELLO UNICO DIGITALE PER LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE - 4 maggio… - BollettinoIl : SEMPRE MENO NEO #IMPRESE: la #pandemia scoraggia l'avviamento di nuove attività. Nel bilancio delle iscrizioni si c… -

Ultime Notizie dalla rete : Unioncamere solo

Yahoo Finanza

Ma c'è ancora molta strada da fare:il 26% delle imprese italiane è a conoscenza del piano ... 'La digitalizzazione - afferma il presidente di, Carlo Sangalli - vale fino a 7 punti di ...Ma c'è ancora molta strada da fare:il 26% delle imprese italiane è a conoscenza del piano ...non sono (ancora) all'ordine del giorno"."La digitalizzazione - afferma il presidente di, ...L’importanza degli investimenti in Industria 4.0 per l'innovazione, la transizione e per sostenere la resilienza delle imprese e facilitare la ripresa ...PADOVA - Da gennaio a marzo sono scomparse 42 imprese nel padovano, il saldo negativo rivela uno stallo allarmante dovuto all'emergenza Coronavirus. Il quadro arriva dai dati ufficiali ...