Un’anticipazione di 22 contro la Terra | il corto tratto da Soul

Il 30 aprile, in esclusiva su Disney+, arriva 22 contro la Terra, il nuovo corto animato tratto da Soul, Miglior film d'animazione agli Oscar 2021 uscito direttamente in streaming lo scorso 25 dicembre conquistando il pubblico (soprattutto gli adulti) grazie ai temi del destino, del talento innato e dell'autodeterminazione. Ora, come mostra la clip d'anticipazione diffusa nelle scorse ore, una delle sue figure chiave del premiato cartone è pronta a tornare in una nuova avventura ambientata nell'Ante-Mondo. Stiamo parlando di 22, l'anima che, sfidando le regole del mondo ultraterreno, si rifiuta di reincarnarsi e quindi di iniziare una regolare vita sulla Terra. Nel corto recluta cinque nuove anime per creare un gruppo ...

