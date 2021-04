Una Vita, anticipazioni spagnole: nozze in arrivo per Felipe (Di mercoledì 28 aprile 2021) Felipe Alvarez Hermoso sarà sempre più protagonista nel corso delle prossime puntate di Una Vita anche in vista del gran finale che in Spagna arriverà tra pochissimi giorni. In attesa di scoprire come si concluderanno le peripezie dei vicini di Acacias, le anticipazioni spagnole puntano l'attenzione proprio sullo sfortunato e controverso avvocato che, dopo la morte di Marcia, uccisa da Genoveva Salmeron, e quella di Natalia, sempre uccisa per volontà della terribile dark lady, sembrerà in balia di un male oscuro che nessuno riuscirà a curare. Il malessere di Felipe, inoltre, sarà provocato non solo dalle vicissitudini personali, ma anche dai postumi dell'attentato anarchico che provocherà la morte di Antonito Palacios e Carmen, la moglie di Ramon. L'uomo faticherà a riprendersi da quella terribile ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 28 aprile 2021)Alvarez Hermoso sarà sempre più protagonista nel corso delle prossime puntate di Unaanche in vista del gran finale che in Spagna arriverà tra pochissimi giorni. In attesa di scoprire come si concluderanno le peripezie dei vicini di Acacias, lepuntano l'attenzione proprio sullo sfortunato e controverso avvocato che, dopo la morte di Marcia, uccisa da Genoveva Salmeron, e quella di Natalia, sempre uccisa per volontà della terribile dark lady, sembrerà in balia di un male oscuro che nessuno riuscirà a curare. Il malessere di, inoltre, sarà provocato non solo dalle vicissitudini personali, ma anche dai postumi dell'attentato anarchico che provocherà la morte di Antonito Palacios e Carmen, la moglie di Ramon. L'uomo faticherà a riprendersi da quella terribile ...

