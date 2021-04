Una Vita, anticipazioni finale: Genoveva avvelenata dalla figlia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cominciano ad arrivare le trame riguardanti l'atteso finale di Una Vita che dovrebbe essere trasmesso sul piccolo schermo, in Spagna, il prossimo 4 maggio. Tante le storie che volgeranno al capolinea, tra tutti anche quella di Genoveva Salmeron. A quanto pare la dark lady, che ha posto fine alla Vita di Ursula Dicenta, espierà tutti i suoi mali. Tutto avrà inizio con l'arrivo della figlia Gabriela, la quale, fingendosi contenta di ritrovare la madre che l'aveva abbandonata ancora in fasce, metterà in atto un piano per sbarazzarsi definitivamente dalla genitrice. anticipazioni Una Vita, spoiler spagnoli: l'arrivo di Gabriela ad Acacias 38 Quando Genoveva verrà a sapere che sua figlia l'ha rintracciata, tenterà il ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cominciano ad arrivare le trame riguardanti l'attesodi Unache dovrebbe essere trasmesso sul piccolo schermo, in Spagna, il prossimo 4 maggio. Tante le storie che volgeranno al capolinea, tra tutti anche quella diSalmeron. A quanto pare la dark lady, che ha posto fine alladi Ursula Dicenta, espierà tutti i suoi mali. Tutto avrà inizio con l'arrivo dellaGabriela, la quale, fingendosi contenta di ritrovare la madre che l'aveva abbandonata ancora in fasce, metterà in atto un piano per sbarazzarsi definitivamentegenitrice.Una, spoiler spagnoli: l'arrivo di Gabriela ad Acacias 38 Quandoverrà a sapere che sual'ha rintracciata, tenterà il ...

