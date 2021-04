Una Vita, anticipazioni 29 aprile: Felicia annuncia a Camino che le troverà il fidanzato. La reazione della figlia la sorprende (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una Vita, anticipazioni 29 aprile: ci sarà una svolta per Camino e sarà la madre Felicia a comunicargliela. Come reagirà l’innamorata di Maite? Una Vita, anticipazioni 29 aprile: Felicia vuole trovare marito a Camino Dopo ciò che è successo negli ultimi tempi, Felicia si persuade che la cosa migliore sia che Camino si sposi. Glielo comunica, spiegandole che le presenterà un pretendente. Con sua grande sorpresa, la figlia accetta immediatamente. Non sa che sotto c’è il patto con l’amata Maite. Misteriosa partenza per Agustina Per quanto riguarda la servitù, Agustina riceverà un biglietto dalla sorella, con la richiesta di raggiungerla al più presto. Cosa sarà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una29: ci sarà una svolta pere sarà la madrea comunicargliela. Come reagirà l’innamorata di Maite? Una29vuole trovare marito aDopo ciò che è successo negli ultimi tempi,si persuade che la cosa migliore sia chesi sposi. Glielo comunica, spiegandole che le presenterà un pretendente. Con sua grande sorpresa, laaccetta immediatamente. Non sa che sotto c’è il patto con l’amata Maite. Misteriosa partenza per Agustina Per quanto riguarda la servitù, Agustina riceverà un biglietto dalla sorella, con la richiesta di raggiungerla al più presto. Cosa sarà ...

