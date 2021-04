Una vita, anticipazioni 28 aprile: la promessa di Maite (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'amore tra Camino e Marta trionferà nonostante avranno tutti contro. Le due donne, come rivelano le anticipazioni Una vita riguardanti la puntata in onda oggi 28 aprile, dopo un momento di grande intimità, si parleranno e la pittrice le prometterà di rimandare la sua partenza per la Francia per restare con lei, ma le chiederà qualcosa in cambio. Maite chiederà alla Pasamar di fingere davanti a tutti di essere interessata ad un ragazzo. Nel frattempo, Bellita dopo essere svenuta, resterà per molto tempo incosciente e nemmeno il ricostituente prescritto dal medico l'aiuterà. Tutto ciò, farà preoccupare non poco l'intera famiglia Dominguez che inizierà a temere il peggio. Una vita, trama 28 aprile: Bellita sta molto male e farà preoccupare la sua famiglia L'amicizia tra Bellita e ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'amore tra Camino e Marta trionferà nonostante avranno tutti contro. Le due donne, come rivelano leUnariguardanti la puntata in onda oggi 28, dopo un momento di grande intimità, si parleranno e la pittrice le prometterà di rimandare la sua partenza per la Francia per restare con lei, ma le chiederà qualcosa in cambio.chiederà alla Pasamar di fingere davanti a tutti di essere interessata ad un ragazzo. Nel frattempo, Bellita dopo essere svenuta, resterà per molto tempo incosciente e nemmeno il ricostituente prescritto dal medico l'aiuterà. Tutto ciò, farà preoccupare non poco l'intera famiglia Dominguez che inizierà a temere il peggio. Una, trama 28: Bellita sta molto male e farà preoccupare la sua famiglia L'amicizia tra Bellita e ...

Advertising

matteosalvinimi : Zingaretti: 'Raccolta firme Salvini? Un danno per gli italiani'. Il danno siete voi, che chiedete libertà e ritorno… - graziano_delrio : Nel #PNRR un nuovo sistema sanitario sul territorio con “case della comunità” e cura delle persone a domicilio. S… - ivanscalfarotto : La notte del 26 aprile del 1986 il disastro di Chernobyl. Una tragedia che ferì una gran parte d’Europa,che costò a… - scultiespeast : RT @nonnagualtiera: Che qualcuno mi venga a dire che depilarsi è una scelta e che farlo o non farlo non cambia nulla per la vita di una don… - luzvgl : RT @n0tturna: 'stai bene?' no voglio partire lasciare il paese stare lontano da tutti e iniziare una nuova vita -