Un rider strappa un biglietto che inneggiava a Mussolini e l' azienda lo licenzia

repubblica : Bologna, rider strappa biglietto inneggiante al Duce nella consegna: licenziato - matteoparlato : RT @roby800: Succede a #Bologna. Il biglietto del cliente esalta il #Duce. Il rider Luca Nisco lo strappa e viene licenziato. A Luca la mia… - sandroid76 : RT @AlekosPrete: Luca Nisco, 30 anni, professione rider. È stato licenziato da #Winelivery perché non ha consegnato al cliente un biglietto… - carmpllo : RT @roby800: Succede a #Bologna. Il biglietto del cliente esalta il #Duce. Il rider Luca Nisco lo strappa e viene licenziato. A Luca la mia… - marcopalasciano : @repubblica Immagino che se un rider vi apre davanti il vostro pacco e vi strappa qualcosa all' interno, voi fate t… -

outstream "Ho provato indignazione per quel messaggio - racconta ila Il Resto del Carlino - , stupore che ancora oggi siano scritte certe cose". Arrivato a destinazione, davanti alla persona ...BOLOGNA. Un biglietto inneggiante al Duce, recapitato insieme a un paio di bottiglie di vino in un giorno non qualsiasi, di 25 aprile, ha indignato una Bologna, che lo ha strappato di fronte al destinatario. Un gesto costato caro perché, 'per aver violato la privacy' e per un 'comportamento scorretto' durante la consegna, il fattorino è stato ...Il 15 aprile un adetto di Winelivery doveva consegnare due bottiglie di vino con una dedica del mittente: "In questo giorno di lutto che il nostro Duce possa guidare da lassù la rinascita". E ha reagi ...Un biglietto inneggiante al Duce, recapitato insieme a un paio di bottiglie di vino in un giorno non qualsiasi, di 25 aprile, ha indignato un rider a Bologna, che lo ha strappato di fronte ...