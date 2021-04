“Un regalo da 2,5 milioni di euro”. Cristiano Ronaldo non bada a spese per Georgina Rodriguez (Di mercoledì 28 aprile 2021) Se da una parte a gioire c’è una persona, la meravigliosa Georgina Rodriguez, dall’altra ci sono schiere di tifosi estremamente preoccupati per la significazione ipotetica che un gesto del genere possa avere. Cristiano Ronaldo, eroe del rettangolo verde con un conto in banca da capogiro, non ha badato a spese per soddisfare l’amata compagna. CR7, che da qualche tempo a questa parte è apparso appena sottotono ai tifosi bianconeri, è stato recentemente oggetto di critica da parte della tifoseria juventina. Data la notevole fama, il giocatore portoghese non ha accettato alcune delle parole che gli sono state rivolte, rispondendo a tono con un post sui social da interpretare come negativo: “Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 28 aprile 2021) Se da una parte a gioire c’è una persona, la meravigliosa, dall’altra ci sono schiere di tifosi estremamente preoccupati per la significazione ipotetica che un gesto del genere possa avere., eroe del rettangolo verde con un conto in banca da capogiro, non hato aper soddisfare l’amata compagna. CR7, che da qualche tempo a questa parte è apparso appena sottotono ai tifosi bianconeri, è stato recentemente oggetto di critica da parte della tifoseria juventina. Data la notevole fama, il giocatore portoghese non ha accettato alcune delle parole che gli sono state rivolte, rispondendo a tono con un post sui social da interpretare come negativo: “Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle ...

Advertising

zazoomblog : Cristiano Ronaldo regalo di lusso per Georgina Rodriguez: il gesto vale oltre due milioni di euro - #Cristiano… - Rosario42407592 : @GinoRIVIECCIO Sinceramente se dobbiamo prendere Spalletti mi tengo tutta la vita Gattuso.Qualcuno dimentica che al… - OdeonZ__ : CR7, che regalo a Georgina: una villa da 2,5 milioni di euro - paoloigna1 : Per loro non sono strategiche è un regalo non troppo regalo Gli Stati Uniti doneranno 60 milioni di dosi… - Angelica3792 : Correa gli ha messo le palle in testa al regalo di 28 milioni -