Un Posto al Sole, Viola lascia la soap e si trasforma: "Non sembri più tu, cosa hai fatto". Ecco la foto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilenia Lazzarin ha cambiato completamente look lasciando i suoi fans basiti. La conosciamo come Viola di Un Posto al Sole, ma l'attrice ha partecipato anche come protagonista in Atlantis, quindi alla miniserie Le ali della vita, le Due gemelle a Roma e Un passo dal cielo. Nella sua carriera registra anche l'esperienza come conduttrice di Il contadino cerca moglie, in onda su Sky. Il successo però è arrivato sicuramente con la sua partecipazione alla fiction di Rai 3, una delle più longeve e amate dal pubblico italiano e ambientata a Napoli. Le vicende dei personaggi ruotano tutte intorno il famoso palazzo Palladini. Ilenia Lazzarin non è napoletana, ma originaria di Busto Arsizio, nel Varese. Trasferitasi nella capitale partenopea nel 2001, ha studiato scienze delle comunicazioni al Suor Orsola Benincasa per poi ...

