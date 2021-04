Un Posto al Sole, fan senza fiato | Da non credere (Di mercoledì 28 aprile 2021) I fan di Un Posto al Sole sono letteralmente senza fiato, per quella che una cosa che si vede ma è davvero da non credere. Scopriamo insieme cosa. Un Posto al SolePrima di parlare di qualsiasi cosa però soffermiamoci sulle anticipazioni della soap opera in onda ancora oggi, 28 aprile 2021, nella fascia preserale di Rai 3. Mariella si trova di fronte a un bivio, finisce col prendere una strada sbagliata. Nonostante non volesse per niente farla arrabbiare si troverà improvvisamente contro sua nipote Speranza. Le due inizieranno dunque un momento di grandissima frizione. LEGGI ANCHE >>> Dolorosissimo addio a UPAS Alberto cerca di accorciare le distanze da Clara, ma la ragazza vuole rifarsi una vita lontana da quel Posto. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) I fan di Unalsono letteralmente, per quella che una cosa che si vede ma è davvero da non. Scopriamo insieme cosa. UnalPrima di parlare di qualsiasi cosa però soffermiamoci sulle anticipazioni della soap opera in onda ancora oggi, 28 aprile 2021, nella fascia preserale di Rai 3. Mariella si trova di fronte a un bivio, finisce col prendere una strada sbagliata. Nonostante non volesse per niente farla arrabbiare si troverà improvvisamente contro sua nipote Speranza. Le due inizieranno dunque un momento di grandissima frizione. LEGGI ANCHE >>> Dolorosissimo addio a UPAS Alberto cerca di accorciare le distanze da Clara, ma la ragazza vuole rifarsi una vita lontana da quel. ...

Advertising

zazoomblog : Un Posto al Sole fan senza fiato Da non credere - #Posto #senza #fiato #credere - luciamrc_ : @acciokindness Non siamo sole almeno?? ma perché nessuno studia al posto nostro? - redazionetvsoap : #Upas #UnPostoAlSole #Anticipazioni È la sua vecchia azienda di famiglia... farà qualcosa? - SaraS0811 : Mi sono dovuta mordere la lingua venti volte altrimenti avrei mandato la mia coinquilina in un bel posto dove non b… - pastalsalmon : ceh BUFFY HA REALMENTE PREFERITO UN CASSO DI ESSERE UMANO RISPETTO AD ANGEL UN CAZZO DI VAMPIRO BUONO IMMORTALE E T… -